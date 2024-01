Mobilisation des agriculteurs à Andrézieux-Bouthéon contre le groupe Lactalis

Ils sont en colère et ils vont se mobiliser ce jeudi. La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et les Jeunes agriculteurs de la Loire ont prévu une journée d’action, à Andrézieux-Bouthéon.

Les syndicats ont prévu de bloquer l’entrée de l’usine Lactalis ce matin, de 9h à 12h. Ils se rendront ensuite, cette après-midi au magasin Leclerc de la ville pour demander de « retirer les produits Lactel et Président de leurs rayons et d’arrêter toutes commandes sur ces produits ».

De nombreux désaccords sur la fixation prix du lait

C’est à la suite d’une réunion du 3 janvier dernier, que syndicats et agriculteurs sont restés en « profond désaccord et les négociations n’aboutissent pas ».

Depuis l’été dernier, « la position du groupe Lactalis s’est fortement durcie, notamment sur la fixation du prix du lait ».

« Les GMS (Grandes et moyennes surfaces) ne peuvent cautionner le comportement de Lactalis et c’est pour cela que nous leur demandons de retirer les produits Lactel et Président de leurs rayons et d’arrêter toutes commandes sur ces produits », complètent les syndicats.

