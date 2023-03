Mobilisation pour la réforme des retraites à Lyon ce mercredi : 22 000 manifestants selon les syndicats et 8 500 selon la préfecture

Ce mercredi 15 mars, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites a eu lieu à Lyon. Deux cortèges sont partis dans le département. À 13h du côté de Lyon et le second de Villefranche-sur-Saône à 16h30. C’est la huitième fois qu’un rassemblement a lieu et plus de 22 000 manifestants étaient présents selon les syndicats et 8 500 selon la préfecture. Quelques débordements se sont produits dans la capitale des Gaules avec les forces de l’ordre à Saxe-Gambetta.