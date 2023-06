Mondial 2023 : les clubs sélectionnés pour être ramasseurs officialisée par la FFR

« Cet évènement est aussi celui des clubs, et quel meilleur moyen de les faire participer que de le vivre de l’intérieur ? » Ce sont les mots d’Olivier Lièvremont, Directeur technique nationale de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Il fait référence à la campagne de recrutement des ramasseurs de balles organisée en avril dernier.

De nombreux clubs se sont portés candidats, voici la liste définitive annoncée ce lundi par la FFR :



En ce qui concerne la ligue Auvergne Rhône-Alpes :

Pour les moins de 16 ans masculin, sont annoncés le RC Vallon de la Tour situé près de Bourgoin-Jallieu, le RC Forézien près de Balbigny et le RC Romanais Péageois non loin de Valence.

Le Servette Rugby Club représente les 18 ans féminin et le bassin Annecy Aravis Rugby concerne les moins de 19 ans masculin.