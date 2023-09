Mondial – Rugby : Bourgoin accueille l’équipe italienne

La ville de Bourgoin-Jallieu va accueillir l’équipe d’Italie pour cette coupe du Monde de rugby. Il y a 4 ans, la ville a déposé sa candidature afin de pouvoir accueillir une des sélections pour ce mondial. Aurélien Leprêtre, 3e adjoint au maire, délégué aux sports, présente les atouts de la ville de Bourgoin : « Les nombreuses infrastructures existantes ont pesé lourd en notre faveur puisqu’aucun gros travaux n’était nécessaire. En plus, nous avons l’avantage d’être proche des stade de Lyon et de Saint-Étienne, très proche des transports, mais surtout les terrains, les salles de musculation et des salles de presse. »

Les joueurs Italiens arrivent dimanche 3 septembre, et seront à l’entraînement dès le lundi matin. Ils resteront jusqu’à leur match face à la France le 6 octobre. Pendant cette période, de nombreuses activités seront proposées en ville, sur le thème du rugby.

Dès le 12 septembre, les écoles du territoire vont être accueillies pour participer à un entraînement de l’équipe italienne. Le 16 septembre il une journée consacrée au rugby avec des initiations, des animations et des séances de dédicaces de la part des joueurs italiens. Et pour finir, le 23 septembre, un record de passe est organisé, ouvert à tous et en compagnie des joueurs italiens.