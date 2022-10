Mondial Rugby (F) : la France écrase l’Afrique du Sud pour son entrée en lice

Sans réellement briller, l’équipe de France féminine a remporté son premier match de la Coupe du Monde qui se déroule en Nouvelle Zélande. Dans la nuit de vendredi à samedi, les Tricolores ont battu l’Afrique du Sud (40-5) en empochant le point de bonus offensif. Les six essais français ont été inscrits par Laure Sansus (2′, 74′), Gabrielle Vernier (11′), Emilie Boulard (17′), Caroline Drouin (76′) et Joanna Grisez (80′).



Largement favorites avant cette rencontre, les Bleues ont toutefois manqué de précision dans plusieurs phases de jeu. Un peu inquiétant avant le choc de la poule C, samedi prochain (9h du matin, heure française) face à l’Angleterre.

🇫🇷🇿🇦 𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄́𝐄 𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐓𝐈𝐄̀𝐑𝐄 ! Les Bleues s'imposent dans ce match d'ouverture de la Coupe du Monde ! Bravo les filles ! 👏#FRAAFS #XVdeFrance #NeFaisonsXV #RWC2021 pic.twitter.com/DpGcGKRA7w — France Rugby (@FranceRugby) October 8, 2022