Mondial – Rugby : une victoire difficile pour les Bleus

C’est une victoire dans la douleur pour le XV de France, qui s’est imposé 27-12, face à l’Uruguay ce jeudi soir pour le 2e match du mondial.



Les Bleus ratent le point de bonus offensif. En conférence de presse, le sélectionneur du XV de France est rester positif. « Ce qui est important, c’est la victoire. Ce que je dis aux joueurs : gagnons le match, on n’est pas là pour faire une démonstration. On n’est pas là pour rendre des copies propres. Notre ambition est de gagner les matchs. Le premier objectif a été atteint ».



Le prochain rendez-vous pour les hommes de Fabien Galthié ce sera jeudi prochain contre la Namibie, qui affronte ce vendredi les All Blacks à 21h.