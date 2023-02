Mont Blanc : trois alpinistes entrent dans l’histoire

Le trio d’alpinistes Symon Welfringer, Clovis Paulin et Charles Dubouloz ont pour la première fois réalisé l’ascension de la Directissime, de la pointe Walker dans le massif du Mont Blanc. Le sommet est à 4 208 mètres d’altitude et il s’agit de la voie la plus directe pour l’atteindre.

Depuis l’ouverture de la voie en 1986, personne n’avait jamais osé grimper, mais ce depuis que les trois amis ont décidé de conquérir les rudes trajectoires menant au sommet du Mont Blanc. Après cinq jours et quatre nuits d’effort, ils rentrent dans l’histoire et deviennent des légendes.

Entre moments de doute, notamment sur l’itinéraire choisi par les trois amis ou se retrouver face « un énorme bouclier rocheux » comme l’affirme Charles Dubouloz, cette aventure restera gravée pendant de nombreuses années.