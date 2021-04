Mont Thou : l’accès est désormais interdit aux voitures et aux motos le week-end

Pour sécuriser l’accès aux piétons et aux cyclistes souhaitant se rendre au Mont Thou, la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a pris un arrêté pour interdire aux véhicules motorisés de se rendre sur le site tous les week-ends jusqu’à la fin de l’été.



La circulation sera interdite pour les voitures et les motos du samedi, 8h30, jusqu’au lundi, 8h30. L’interdiction de circulation se situe au croisement de la route des crêtes, de la route du mont Thou, et du chemin de Saint-Cyr à Poleymieux-au-Mont-d’Or.



Le Mont Thou fait partie des endroits les plus prisés par les promeneurs, surtout en cette période de confinement. Le point de vue est remarquable, avec un vaste panorama sur la plaine de l’Ain, les Alpes du Nord et du Sud et l’agglomération lyonnaise.



L’interdiction prend effet dès ce week-end.