Montbrison : une femme de 35 ans donne un coup de tête et mord des gendarmes

Comme le rapportent nos confrères du Progrès, les gendarmes de Montbrison ont eu beaucoup de travail dans la nuit de vendredi à samedi. En début de soirée, vers 20h, un homme alcoolisé a posé son couteau sur la vitre d’un des véhicules des forces de l’ordre à une intersection. Âgé de 45 ans, il a été placé en garde à vue.



Un peu plus tard dans la soirée, aux alentours de 2h, alors qu’une brigade est appelée pour tapage nocturne, une gendarme reçoit un coup de tête d’une femme fortement alcoolisée et âgée de 35 ans. Malgré son interpellation, la trentenaire se débat et mord un autre gendarme, avant l’intervention et le renfort des gendarmes du PSIG.