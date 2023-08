Montceau-les-Mines : deux bâtiments vont être détruits dans le quartier du Plessis

Deux bâtiments appartenant au bailleur Habellis et situés dans le quartier du Plessis, à Montceau, vont bientôt être démolis, indique Le Journal de Sâone-et-Loire. Il s’agit des bâtiments du 1 A/B rue René-Coty et du 14, 16 et 18 rue Chaubuisson, précise le quotidien. Les travaux ont débuté ce lundi et l’opération de désamientage va avoir lieu le 21 août. La démolition complète devrait se terminer en fin d’année.