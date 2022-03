Ce lundi, trois individus se sont introduits par effraction à l’intérieur du Centre de Santé de Montceau-les-Mines. Après avoir fracturé des portes, saccagé l’intérieur et volé deux véhicules, l’un des trois suspects aurait pris la fuite. Les deux autres, un majeur et un mineur, ont pour leur part été interpellés et placés en garde à vue par les forces de l’ordre.