Le dimanche 4 décembre prochain, la Fête du livre aura lieu au centre nautique de Montceau-les-Mines entre 10h et 18h. Cet évènement organisé par l’association Energies Citoyennes Montceau regroupera une quinzaine d’auteurs qui vendront et dédicaceront leurs œuvres. Des animations, conférences et débats auront également lieu lors de cette journée ainsi qu’un apéro-repas offert et un concert.