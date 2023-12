Ce samedi matin s’est tenu un rassemblement à Montceau-les-Mines pour soutenir Louis Arnaud et les trois autres français encore retenus en Iran. Pour appel, Louis Arnaud est originaire de la commune et est retenus en Iran depuis septembre 2022 où il a été condamné à une peine de 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l’état iranien. En 200 et 300 personnes étaient présentes.