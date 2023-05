Monteux : des coups de feu tirés depuis un véhicule ce vendredi soir

D’après nos confrères de La Provence, des coups de feu ont été tirés ce vendredi soir à Monteux depuis une Renault Clio. Personne ne semble avoir été blessé dans l’incident et on ne sait pour l’heure toujours pas qui était visé par ces tirs. Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre pour comprendre le motif de cet incident et pour tenter de retrouver les individus à bord du véhicule qui sont ensuite partis en direction de Sorgues.