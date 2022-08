Monteux : une famille bloquée à 15 mètres de haut au parc Spirou

Grosse frayeur, ce dimanche, pour les quatre membres d’une famille, deux adultes et deux enfants, présents au parc Spirou de Monteux, en Vaucluse, à la suite d’un incident technique.

Une panne survenue dans l’après-midi sur l’une des attractions aurait bloqué la nacelle d’un manège et la famille serait restée bloquée près de deux heures à 15 mètres de haut.

D’après les informations du Dauphiné Libéré, l’opération de sauvetage a nécessité l’utilisation d’une échelle mécanique pivotante automatique et la présence du Grimp (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux).

Les quatre personnes, choquées mais non blessées, ont été prises en charge et ont pu repartir plus sereinement en fin de journée.