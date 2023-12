Morestel, ville ambassadrice du Téléthon

Coup d’envoi de la 37e édition du Téléthon. Cette année, Morestel est l’une des quatre villes ambassadrices, début de cette édition à partir de 18h.



En fil rouge dans la cité des peintres en Nord-Isère, une gigantesque chaîne du pain sera organisée. A noter que dès ce vendredi, la circulation sur la Grande Rue, de la place Saint-Symphorien à la place des 4 vies, est interdite et l’interdiction se prolonge jusqu’à la rue Paul-Claudel pour le feu d’artifice du samedi 18 h au dimanche et la fin du marché.



L’an dernier, les organisateurs du Téléthon ont récolté 58 millions d’euros pour la recherche. Après Matt Pokora, Soprano et Kev Adams, c’est au tour de Vianney de prendre les rênes du Téléthon pour s’engager aux côtés des chercheurs, des familles et des milliers de bénévoles mobilisés partout en France dans le combat contre les maladies rares.



Pour donner c’est le 36 37