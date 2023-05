Mornas : 14 personnes secourues dont un bébé après la sortie de route d’un bus

Samedi soir, aux alentours de 21h30, un bus a effectué une malencontreuse sortie de route sur l’autoroute A7 à hauteur de Mornas, dans le sens Sud-Nord, et s’est retrouvé en contrebas de la chaussée pour une raison encore inexpliquée.

Fort heureusement, le véhicule ne s’est pas couché et est resté droit sur ses roues mais les sapeurs-pompiers du Vaucluse ont tout de même déployé le plan Nombreuses Victimes (Novi), rapporte La Provence. Le dispositif Sinus, qui permet de trier les blessés en fonction de la gravité de leurs blessures, a également été mis en place.

Le Smur et une soixantaine de pompiers se sont mis à l’œuvre afin de secourir les personnes présentes à l’intérieur. 14 personnes ont été blessées dont un enfant de 3 mois. Toutes ont été évacuées vers les centres hospitaliers d’Orange, Valréas, Avignon et Bagnols-sur-Cèze et 22 personnes ont été hébergées dans un centre d’accueil ouvert par la mairie de Mornas.