Mort d’Axelle Dorier : le procès s’ouvre ce mardi

Deux ans et demi après la mort d’Axelle Dorier le procès débute ce mardi à Lyon.



Deux hommes comparaissent devant les assises du Rhône pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non assistance à personne en danger.



Pour rappel, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020, la jeune femme de 23 ans avait été percutée par une voiture puis traînée sur 800 mètres. Le verdict est attendu vendredi. le conducteur risque jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.