Mort de Jordan Michallet : le rugbyman victime d’un raptus suicidaire

Deux mois après la mort de Jordan Michallet, le rugbyman de Rouen, passé par le FC Grenoble et le CSBJ, qui a mis fin à ses jours le mardi 18 janvier dernier en sautant dans le vide depuis un immeuble, les raisons et les circonstances ayant entraîné sa disparition apparaissent désormais plus claires après l’avis dressé par certains experts : le joueur a été victime d’un raptus suicidaire.

Selon le docteur Jean-Jacques Bonamour Du Tartre, psychiatre spécialiste du suicide, interrogé par L’Equipe, c’est « une forme relativement rare de suicide, impossible à anticiper car il n’y a pas de signes avant-coureurs. C’est une pulsion suicidaire. Il y a une forme d’évidence de mettre fin à ses jours, comme dans un état second ».

Une conclusion qui se confirme lorsque l’on regarde de plus près la chronologie des faits et les actes effectués par Jordan Michallet avant et au moment de se donner la mort. À 12h50, le joueur est au volant de sa Renault Mégane et heurte volontairement un terre-plein central. S’il sort indemne du choc, il décide de sortir de sa voiture puis de s’allonger sur la route alors qu’un camion arrive en face de lui. Le poids lourd freine à temps mais le rugbyman ne s’arrête pas là : il se relève et se dirige vers un immeuble en construction situé à proximité, d’où il se jettera pour trouver la mort.