Mort de VGE : un jour de deuil national décrété

“C’était une figure centrale de notre histoire. La défense des femmes, le divorce par consentement mutuel, l’IVG… Si nos vies sont plus libres, c’est aussi à son courage et son audace que nous le devons”. Emmanuel Macron a rendu hommage à Valéry Giscard d’Estaing , mort à l’âge de 94 ans, lors d’une allocution télévisée.



Le président de la République a décrété un jour de deuil national mercredi prochain. Les obsèques de Valéry Giscard d’Estaing auront lieu samedi à Authon dans le Loir-et-Cher, “dans la plus stricte intimité familiale”.



“En accord avec son épouse, ses enfants et petits-enfants, à qui je veux dire notre amitié et notre respect, je décréterai un jour de deuil national le mercredi 9 décembre. Les Français qui le souhaitent pourront écrire quelques mots d’hommage dans nos mairies, et à Paris au musée d’Orsay, ce haut lieu de culture que nous lui devons.”

Le 2 février prochain, le jour de sa naissance, “un hommage solennel sera organisé au Parlement européen de Strasbourg”, a indiqué Emmanuel Macron.