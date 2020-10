Mort de Victorine : les précisions du procureur de Grenoble

Eric Vaillant (procureur de la République de Grenoble), Boris Duffau (procureur adjoint de la République de Grenoble) et le colonel Lionel James (commandant de la section de recherches de Grenoble) ont tenu une conférence de presse ce jeudi soir. Plusieurs informations supplémentaires ont été communiquées quant au meurtre de la jeune Victorine.



Originaire de Vénissieux, le père de famille a bien reconnu avoir étranglé la jeune fille. Il a toutefois nié tout mobile sexuel. Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme de 25 ans aurait croisé le chemin de Victorine par hasard le 4 octobre dernier vers 19h non loin du stade des prairies à Villefontaine alors qu’il effectuait son jogging.



Une dispute aurait alors éclaté après une bousculade involontaire. Le suspect risque la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Son identité a officiellement été divulgué, il s’agit de Ludovic Bertin.



Plus d’informations à suivre…