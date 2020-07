Moto GP : Fabio Quartararo s’offre le Grand Prix d’Espagne

Ce dimanche, le jeune pilote français Fabien Quartararo (Yamaha-SRT) a brillé sur le circuit de Jerez en Espagne. À seulement 21 ans, il s’est offert le Grand Prix d’Espagne, une première dans la discipline pour un pilote français depuis 1999.

Le natif de Nice a surclassé ses adversaires pour cette première manche du championnat du monde MotoGP. Sur la ligne d’arrivée, il devance l’Espagnol Maverick Viñales et l’Italien Andrea Dovizioso. Le champion du monde en titre Marc Marquez a quant à lui violemment chuté, et a du abandonner la course.

Message reçu cinq sur cinq

Avec cette victoire, “El Diablo” envoie un message clair à ses adversaires, il jouera la course au titre cette année. Alors qu’il est présent dans l’élite depuis seulement un an, il confirme les espoirs qui sont placés en lui, et pourrait bien créer la surprise pour cette édition 2020-2021.