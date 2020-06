Municipales 2020 : le triomphe historique des écologistes à Lyon !

Les élections municipales ont rendu leur verdict final à Lyon et dans plusieurs communes dans le Rhône. À la mairie de Lyon, les Verts ont remporté ce scrutin très particulier. Un second tour marqué par une abstention record dans l’histoire de la France (près de 59%), notamment expliqué par la crise sanitaire du Covid-19.



Portés par la candidature de Grégory Doucet, les écologistes auront donc la mission de diriger la ville durant le prochain mandat. Arrivés largement en tête lors du premier tour, les Verts ont confirmé leur avance pour devancer largement (52,4%) les listes de Yann Cucherat (30,8%) et de Georges Képénékian (16,8%).



Les principaux résultats dans les autres communes du Rhône



Bourgoin-Jallieu : Vincent Chriqui (Union de la Droite) – 42,44%

Villefranche-sur-Saône : Thomas Ravier (Divers Droite) – 66,5% (1er tour)

Vienne : Thierry Kovacs (Union de la Droite) – 52,49% (1er tour)

Givors : Mohamed Boudjellaba (Divers gauche) – vainqueur

Meyzieu : Issam Benzeghiba (Divers Gauche) – vainqueur

Annecy : François Astorg (EELV) – 44,74%

Saint-Romain-au-Mont-d’Or : Jean-Marie Hombert (sans étiquette) – 51,85%

Saint-Genis-Laval : Marylène Millet (Divers centre) – 45,07%

Craponne : Sandrine Chadier (Divers droite) – 50%

Brindas : Frédéric Jean (Divers droite) – 52,6%

Charly : Olivier Araujo (Divers droite) – 52,9%

Jassans-Riottier : Jean-Pierre Reverchon (Divers droite) – 52,16%



Des estimations dans les autres grandes villes de l’Hexagone



– Lille : Stéphane Baly (EELV) – 40,5%

Martine Aubry (PS) – 39,5%

– Le Havre : Edouard Philippe (LREM) – 58,83%

– Perpignan : Louis Aliot (RN) – 53,1-54%

– Paris : Anne Hidalgo (PS-écologiste) – 49,3%

– Besançon : Anne Vignot (Union de la Gauche) – 43,83%

– Bordeaux : Pierre Hurmic (Union de la Gauche) – 46,8%

– Strasbourg : Jeanne Barseghian (EELV) – 42,5%

– Marseille :