Municipales : le conseil scientifique ne s’oppose pas à la tenue d’un second tour

La date du 28 juin se précise de plus en plus pour le second tour des élections municipales. Le conseil scientifique n’est pas opposé à la tenue des élections dans les 5000 communes qui n’ont pas eu un premier tour décisif.



Avant de prendre une décision, le gouvernement va consulter les responsables des différents partis politiques dès ce mercredi. Un vote au Parlement pourrait également avoir lieu. Pour rappel, la tenue du 1er tour a été critiquée compte tenu de la situation sanitaire.



Le conseil scientifique estime qu’il faudra réévaluer la situation quinze jours avant le scrutin.