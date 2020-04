Invité ce dimanche de l’émission “Dimanche en Politique” sur France 3, la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault a déclaré que le second tour des municipales aura sans doute lieu “après l’été”.



La ministre juge “difficile de maintenir les élections au mois de juin prochain”. Le second tour pourrait donc à nouveau être repoussé et avoir lieu en septembre ou en octobre prochain.

"Sûrement après l'été, en septembre ou octobre" pour le 2nd tour des Municipales2020 indique Jacqueline Gourault.



Les élus du 1er tour seront installés au plus tard fin juin "et même en mai si c'est possible."



April 19, 2020