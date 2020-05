Municipales: LREM veut retirer l’investiture à Yann Cucherat

Le délégué général de la République En Marche, Stanislas Guerini, a demandé le retrait immédiat de l’investiture LREM à Yann Cucherat aux élections municipales. Cette annonce intervient alors que Gérard Collomb s’est allié avec Les Républicains.



Ancien socialiste et de la République En Marche, Gérard Collomb a désormais conclu une alliance avec la droite pour sauver la face. Une nouvelle qui n’a pas plu à Stanislas Guerini.

Etienne Blanc se retire, Gérard Collomb aussi

Pour rappel, Etienne Blanc a accepté de laisser le combat pour la mairie à Yann Cucherat, alors que les résultats penchaient plutôt pour le candidat LR. Au premier tour des élections municipales, le premier avait obtenu 17% des voix, là où le second suivait avec 14,9%.



En échange, candidat aux élections métropolitaines, Gérard Collomb a officialisé ce jeudi qu’il renonçait finalement à la Métropole. Il s’efface donc derrière François-Noël Buffet, le candidat LR. Le maire actuel a précisé les natures de cette alliance avec la droite: “nous devons dépasser les problématiques quotidiennes, les affrontements que nous avons pu avoir dans le passé.”

Des valeurs plutôt que des mandats

“En choisissant de s’allier avec Les Républicains, avec la bénédiction de Laurent Wauquiez, plutôt que d’œuvrer au rassemblement de notre famille politique, Gérard Collomb franchit une ligne rouge. Je ne peux cautionner un tel accord politique” peut-on lire dans le communiqué paru sur Twitter.

“Je demande à la Commission nationale d’investiture de se réunir le plus rapidement possible afin que soit examinée la désinvestiture de Yann Cucherat à Lyon” poursuit le patron d’En Marche. Il affirme que les valeurs politiques d’En Marche “seront toujours plus importantes que des sièges dans un conseil municipal”.

Les Lyonnais devraient avoir rendez-vous avec les urnes le 28 juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent.