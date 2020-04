Municipales : vers un report du second tour en octobre ?

Le second tour, prévu initialement le 22 mars, avait déjà été reporté au 21 juin à cause de l’épidémie de coronavirus. Mais d’après nos confrères du Figaro, Emmanuel Macron aurait envisagé de repousser le scrutin à octobre. Ce qui signifie qu’un autre premier tour devra être organisé là où aucune liste ne l’a emporté le 15 mars dernier.



Edouard Philippe a annoncé que la date du second tour serait fixée par décret au plus tard le 27 mai.