Musée des Tissus : “L’un des plus gros projets muséographiques de France”

Créé au XIXème siècle, le Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon abrite de véritables pièces de collections. Ce Musée était à deux doigts de disparaître. Mais grâce aux associations et aux riverains qui ont travaillé pour soutenir le projet, le Musée des Tissus va pouvoir se refaire une beauté.

Ce musée incarne la vision de la culture portée par la Région. 2,5 millions d’œuvres qui témoignent 4 500 ans d’histoire. Des tissus de tous les continents sont présents, Asie, Europe, Amérique latine et Afrique.

Pour les plus férus d’art et de culture, vous pouvez y retrouver une tunique datant de l’Égypte ancienne, des tissus fabriqués pour les Empereurs Napoléon Ier et Napoléon III, une collection de textiles byzantins, le pourpoint de Charles de Blois ou encore une tenture de la chambre du Roi Louis XV.

Rudy Ricciotti et son équipe ont été choisis pour diriger ces travaux d’architecture. L’hôtel de Lacroix-Laval, l’hôtel Villeroy, l’hôtel neuf ainsi que les bâtiments autour vous tous être rénové.

La Région a souhaité entendre les attentes des riverains dans le cadre d’une enquête publique. 1300m2 vont être enlevés de la surface totale. Pour que ce musée soit une véritable innovation et soit beau pour la ville, certains niveaux vont être supprimés pour accueillir café, restaurant, rooftop, salles de séminaire. Une cour végétalisée sera en plein milieu des bâtiments, l’aspect écologique et sain veut être implanté dans ce projet.

Un auditorium de 150 places sera aussi construit sous le musée.

Les travaux de rénovation concernant l’hôtel de Lacroix-Laval devraient se terminer d’ici 2026 et l’ensemble du projet de rénovation du Musée des Tissus devrait être livré en 2028.