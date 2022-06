Musique : Bigflo et Oli en concert à Villeurbanne et à Saint-Etienne

Bonne nouvelle pour les fans du duo Bigflo et Oli. Les deux artistes partent en tournée dans la France entière à partir de septembre 2022. Une tournée qui s’intitule “Retour aux sources”.



Les frères seront notamment de passage dans le Rhône, plus précisément au Transbordeur de Villeurbanne, le 29 novembre prochain. Ils donneront également un concert dans la Loire, à Saint-Étienne, le 1er février au Fil.



Plus globalement, dans la région, Bigflo et Oli seront également présents à Annecy (22 octobre), Annemasse (3 décembre) et Clermont-Ferrand (31 janvier). Ouverture de la billetterie le lundi 20 juin à 10h.



À noter que leur prochain album, “Les Autres C’est Nous”, sortira le 24 juin prochain. Il comprend plusieurs feats, avec notamment Julien Doré, Francis Cabrel, Leto ou Mc Solaar.

On a décidé de repartir à Zéro!

Par les petites salles… 😈

Mise en vente Lundi à 10H

