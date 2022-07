Musique : Shawn Mendes met en pause sa tournée

Alors qu’il était en pleine tournée mondiale, Shawn Mendes a annoncé qu’il allait annuler ses prochains concerts. En effet, le chanteur a décidé de faire un break de 3 semaines minimum pour s’occuper de sa santé mentale.



Dans un long message, posté sur Instagram, le chanteur a déclaré : “Cela me brise le cœur d’avoir à dire ça, mais malheureusement, je vais devoir repousser les dates des trois prochaines semaines. Je suis en tournée depuis que j’ai 15 ans. Pour être honnête, ça a toujours été difficile d’être sur la route, loin de mes amis et de ma famille. Je pensais que j’étais prêt à me lancer à nouveau là-dedans. Cependant, cette décision était prématurée. Le contrecoup de la tournée et de la pression m’a rattrapé. J’ai atteint une limite. J’ai discuté avec mon équipe, ainsi qu’avec des professionnels de santé. J’ai besoin de prendre le temps de guérir et de prendre soin de moi et de ma santé mentale. C’est une priorité. Dès qu’il y aura de l’avancement, je vous promets que je vous le ferai savoir. Je vous aime tous.”



À noter que Shawn Mendes sera de passage sur le sol européen en 2023.