Nabil Fekir remplace Houssem Aouar chez les Bleus !

Testé positif au Covid-19 ce vendredi, Houssem Aouar sera remplacé par l’ex-Lyonnais Nabil Fekir dans la liste de Didier Deschamps. Les Bleus affronteront la Suède et la Croatie les 5 et 8 septembre prochains à l’occasion de la Ligue des Nations.



Le joueur du Betis Séville profite donc du forfait de son ancien coéquipier pour faire son retour en équipe de France. Nabil Fekir n’a plus porté le maillot des Bleus depuis le 17 novembre dernier et un match face à l’Albanie.