Ce jeudi, l’établissement animalier a annoncé la naissance de quatre louveteaux. Ils sont nés le 15 avril dernier, et ont commencé à faire leurs premiers pas hors de la tanière. Trois femelles et un mâle sont issus de la portée, et il s’agit de l’espèce “Loup du Canada”. Une bonne nouvelle pour l’espèce qui ne cesse de diminuer au fil du temps.