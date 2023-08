Naissance de deux guépards au Safari de Peaugres

Falbala et Folky sont les 149 et 150e guépards à naître au Safari de Peaugres. Cet événement, place le parc dans le top 10 des parcs européens qui réussissent à reproduire cette espèce le plus souvent. Cela est permis malgré la complexité et les investissements nécessaires pour la sauvegarde de l’espèce.

En l’espace seulement de quelques mois, le Safari de Peaugres a enregistré plusieurs naissances aussi rares

qu’importantes pour les programmes d’élevages européens (EEP). Après la naissance d’un petit rhinocéros

blanc, de trois bongos des montagnes et d’un addax, ce sont donc 2 guépards qui sont nés en juillet