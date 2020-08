Naissance de deux pandas roux au zoo de Saint-Martin-la-Plaine

L’espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine a officialisé ce mercredi, la naissance de deux pandas roux.



Nés le 25 juin dernier, il faudra toutefois patienter afin de pouvoir les observer. Sur la page Facebook du zoo, les animaliers précisent que “les petits restent dans leur tanière avec leur mère jusqu’à l’âge de 3 mois, il est donc probable qu’ils commenceront à sortir courant septembre.”



Ces deux pandas roux ont été une belle surprise pour le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, situé entre Lyon et Saint-Étienne. Leur mère, appelée Pong, est dans le parc depuis 2013. Leur père Zhü en revanche, est “arrivé il y a un an” indique l’espace zoologique.



C’est une excellente nouvelle également pour la conservation de l’espèce. Les pandas roux sont classés comme des espèces en danger, ils sont menacés par le braconnage et l’exploitation forestière qui réduit considérablement son habitat. En effet, cet animal vit principalement la nuit et se nourrit à 95% de bambous, mais aussi de fruits, de baies, de racines, d’insectes et de petits animaux. Sur son site, le zoo déclare qu’il resterait « moins de 5 000 individus dans la nature. »



Il y a un peu moins d’un mois, ce même zoo avait annoncé la naissance de trois panthères des neiges.