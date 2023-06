Un nouveau vautour moine a pointé le bout de son bec dans la nurserie du Parc des Oiseaux de Villars-Les-Dombes.

C’est la 13ème naissance d’un vautour moine au Parc des Oiseaux ! Le nouveau-né vient grossir les rangs de l’espèce des vautours moines, qui avait totalement disparu en France vers la fin du 19ème siècle. Le petit rapace s’inscrit dans le programme européen d’élevage (EEP), qui permet de réintroduire certains oiseaux dans leur milieu naturel, former des couples d’oiseaux et garantir la pérennité des espèces menacées.

À Villars, le Parc des Oiseaux est un acteur majeur de la protection et réintroduction des oiseaux menacés. C’est notamment Barnabé, un vautour moine mâle né au parc en 2019 et relâché en Bulgarie à l’âge de 2 mois et demi qui a donné son nom au centre de reproduction du programme Barnabé. Et c’est dans cette même optique de relance de l’espèce que trois volières ont été construites en 2022, permettant d’abriter trois couples de vautours moines.

Il y a tout juste un mois, un couple avait d’ailleurs donné naissance à une petite femelle appelée Hope (« espoir » en français).

Une véritable bouffée d’espoir pour ces rapaces dont la sauvegarde est particulièrement compromise dans leur milieu naturel, en raison d’empoisonnements suite à la consommation de carcasses traitées aux antibiotiques.

Dans les semaines à venir, l’EEP statuera sur la prochaine destination de ce nouveau-né. Il pourrait ainsi être relâché dans la nature ou intégrer le programme de reproduction afin de former, lui aussi, un couple avec une congénère.