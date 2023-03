Nantes Basket Hermines reçoit Saint-Chamond

Ce vendredi 3 mars, le Saint-Chamond basket vallée du Gier se rend sur le terrain de Nantes pour le compte de la Pro B. Après une défaite cuisante sur leur sol en décembre dernier (83-73), le SCBVG espère bien remporter la victoire. Il se présente cette fois-ci avec une équipe complète, avec le retour d’Ilari Seppala des sélections nationales finlandaises. Les espoirs reposent tout de même sur AJ Hess, le petit nouveau, qui a fait les meilleures marques de l’équipe lors de son match contre Cholet.

Face à eux, les Nantais ont une saison équilibrée (10 victoires et 10 défaites) et comptent mettre en offensive Terry Smith, JaCori Payne et Thomas Hieu-Courtois. On retrouvera donc un NBH plein d’espoir.