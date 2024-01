National : Dijon FCO et Le Mans se neutralisent

Dijon FCO n’a pas su faire mieux qu’un match nul 1-1 face au Mans ce lundi lors de la 18e journée de National qui avait lieu au stade Gaston Gérard. Un point récolté donc qui ne fait pas vraiment les affaires des Bourguignons qui sont 9es au classement avec 23 points à désormais 9 points de la 2e place occupée par Martigues, et synonyme de montée en Ligue 2 en fin de saison, avec la place de leader occupée par le Red Star. Mais c’est désormais surtout derrière qu’il faut regarder puisque les Dijonnais ne possèdent que trois points d’avance sur la 13e place du GOAL FC, premier relégable au classement, et qui a joué une rencontre de moins que le DFCO. Et c’est justement face à l’équipe rhodanienne que Dijon jouera sa prochaine partie en terrain hostile ce vendredi 26 janvier à 19h30.

E.R