National : Dijon perd encore face à Cholet

Dijon FCO a de nouveau perdu ce vendredi soir face à Cholet sur le score de 1-0 lors de la 7e journée du National. Une deuxième défaite consécutives, et la troisième en quatre rencontres pour les Bourguignons suite à un but encaissé dès la 9e minute de jeu par l’intermédiaire de Renaud pour les Choletais. Avec cette nouvelle contre-performance, le DFCO pointe à la 11e place du classement et devra déjà gagner à tout prix face à Niort le 29 septembre prochain.