National : le classement officiel dévoilé

En raison du coronavirus, le Championnat de National a dû être arrêté définitivement.

Le classement du championnat a donc été officialisé et Pau et Dunkerque, arrivés premier et deuxième du National montent en Ligue 2. Le club de Dunkerque s’est empressé d’annoncer la nouvelle sur Twitter en déclarant : « l’attente fut longue, mais c’est désormais officiel, nos Maritimes évolueront bien en Ligue 2 la saison prochaine ! »

Au niveau régional, Bourg-en-Bresse a réussi à rafler la cinquième place tandis que les clubs de Villefranche et de Lyon Duchère arrivent respectivement à la septième et huitième place.

Mais le classement ne fait pas que des heureux car le Puy Foot 43, arrivé 15e, l’AS Béziers, 16e, le Gazélec Ajaccio, 17e, et le SC Toulon, à la 18e place, sont, quant à eux, relégués en National 2.