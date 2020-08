National: le derby Sporting Club de Lyon – FC Villefranche-Beaujolais en ouverture

Le Sporting Club de Lyon (anciennement AS Lyon Duchère) accueille le FC Villefranche-Beaujolais sur terrain neutre à Saint-Priest, ce vendredi 21 août, pour le premier match du National dans un contexte sanitaire inédit.

Pour l’ouverture de la saison 2020-2021, un derby très attendu dans le Rhône a lieu d’emblée au stade Jacques Joly (Saint-Priest), suite aux travaux en cours au Stade Balmont. Dans un championnat qui s’annonce encore très ouvert, le président Mohamed Tria tâchera de bien débuter ce nouveau projet du Sporting Club de Lyon et de tirer ses épingles du jeu avec pour objectif toujours, la montée en Ligue 2 la saison prochaine. On notera également la première d’Emmanuel Da Costa et de son staff sur le banc lyonnais ainsi que celles des nouvelles recrues.

Du côté du FCVB, l’équipe usera de ses nombreuses qualités qui lui permettent depuis sa montée en National d’effectuer de très bons championnats. Alors qu’ils ont connu aussi beaucoup de changements cette année, les Caladois s’appuieront sur leur coach, Alain Pochat, réputé en tant que véritable tacticien et vrai meneur d’hommes.

De part et d’autre, on regrette naturellement le huis clos pour un match qui affiche le plus souvent complet et qui aurait permis de renflouer les caisses.