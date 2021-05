National : le FC Villefranche-Beaujolais reçoit Avranches

Villefranche accueillera Avranches ce samedi soir (20h) à l’occasion de la 32e journée de National. La rencontre est à suivre en direct sur FFF TV et se déroulera au stade Stade Armand Chouffet à Villefranche-sur-Saône.



Pour rappel, au classement, Avranches se trouve à la 10e place avec 40 points et Villefranche est 3e avec 46 points. En effet, les hommes d’Hervé Della Maggiore ont dominé Orléans (1-3) mercredi et se sont emparés de la 3e place du classement.



Pour son dernier match, le FC Avranches a quant à lui gagné 1-0 contre Bourg-en-Bresse.