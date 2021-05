National : le FCVB veut poursuivre sa route vers les barrages, le Sporting veut limiter la casse

Deux trajectoires complètement différentes pour deux clubs de National pourtant voisins. En haut de classement, le FC Villefranche Beaujolais est maître de son destin. Les Caladois pointent actuellement à la troisième place du championnat (49 points) et comptent une seule longueur d’avance sur Le Mans (4e).

A deux journées de la fin, les joueurs du FCVB surfent sur une dynamique positive. Vainqueurs contre Avranches samedi (2-1), les hommes de Yoann Vivier restent sur trois succès de rang en championnat. Ils se déplacent au Stade Briochin ce lundi à 20h45 avant de conclure cette saison particulièrement perturbée contre le Sporting Club de Lyon samedi. Deux succès de suite permettraient aux Caladois d’être inévitablement qualifiés pour les barrages contre le 18e de Ligue 2.



Le Sporting est proche de la relégation

Avec seulement 28 points en 32 journées, les Lyonnais pointent à la dernière place du classement de National (18e). Lanterne rouge, ils restent sur une défaite face au Mans et accueillent Bourg-Péronnas ce lundi (20h45). Le Sporting Club de Lyon compte quatre unités de retard sur Créteil et Bastia-Borgo, respectivement 17e et 16e.

Habituellement, il y a quatre équipes qui descendent de National. En raison du contexte particulier, le nombre de relégations pourrait être modifié.