National : match nul pour le GOAL FC et Villefranche à l’extérieur

Le FC Villefranche-Beaujolais est allé chercher un point précieux sur la pelouse de Niort (1-1) ce vendredi soir à l’occasion de la 3e journée du championnat de National. Les Caladois avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Mourad Louzif (4′), avant l’égalisation niortaise d’Ibrahima Ryan Bakayoko (9′).



Dans le même temps, le GOAL FC n’a pu faire mieux qu’un score nul et vierge (0-0) face à Epinal. Les Spinaliens ont pourtant été réduits à 10 en début de seconde période. Mais les Rhodaniens n’ont pas profité de leur supériorité numérique et ramènent tout de même un point important dans la course au maintien qui reste l’objectif prioritaire du club.

