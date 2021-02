National : mission sauvetage express pour le SC Lyon !

Bon dernier du championnat National, le Sporting club de Lyon, anciennement “Lyon la Duchère”, va devoir retrouver la lumière pour aller chercher son maintien.

Pour se saisir de la 14e place, synonyme de bonheur, il faudra s’employer. 18e (16 pts), à six points Bastia-Borgo (14e), les Rhodaniens espèrent réaliser l’exploit en 2021.

Et pour se donner les moyens, le président Mohamed Tria a décidé avant la trêve hivernale de licencier son entraîneur, Emmanuel Da Costa. Aujourd’hui, le petit nouveau s’appelle Nicolas le Bellec. A 53 ans, l’entraîneur français a bien conscience du défi qui l’attend.

En trois matchs, l’ancien milieu de terrain a enclenché une petite révolution chez les Sang et Or en s’imposant à Bourg en Bresse (0-1), soit la deuxième victoire de la saison seulement, et en obtenant deux nuls contre Sète (0-0) et Concarneau (1-1).

Nicolas le Bellec, nouvel entraîneur des Sang et Or. (Crédit photo SC Lyon)

Du désespoir à l’espoir

Tous les espoirs sont donc permis, ou presque pour le SC Lyon. Eliminé piteusement par les amateurs de Beaumont (R2), le club du nord-ouest de la capitale des Gaules doit se focaliser sur son maintien.

Mardi prochain, contre un Laval 9e du championnat, il s’agira de reprendre des points importants pour espérer dépasser Annecy (17e, 17 points). Les Lyonnais pourront compter sur leur meilleur buteur (4 réalisations), Ivann Botella, mais aussi leur défenseur et capitaine, Nicolas Seguin, 30 ans.

A quatorze journées de la fin, le maintien semble tout bonnement possible pour les Rhodaniens. Le coach le Bellec ne cesse de le dire. “Le groupe a de la qualité. Il faut prendre les matchs un par un”.

Alors ce vendredi contre Laval, l’équipe tentera de signer une troisième victoire cette saison. Ce serait sans aucun doute le signe d’une renaissance pour un club jusque-là en perdition.

Le classement du National après 19 journées*

Bastia : 38 pts Quevilly-Rouen : 37 pts Red Star : 30 pts Le Mans : 28 pts Créteil : 27 pts Avranches : 27 pts Cholet : 26 pts Orléans : 25 pts Laval : 25 pts Concarneau : 25 pts Stade Briochin : 23 pts Villefranche : 23 pts Sète : 22 pts Bastia-Borgo : 22 pts Bourg en Bresse : 20 pts Boulogne sur Mer : 18 pts Annecy : 17 pts SC Lyon : 16 pts

Le mois de février du SC Lyon

20e journée : SC Lyon-Laval (9 février)

21e journée : Créteil-SC Lyon (12 février)

22e journée : SC Lyon-Orléans (19 février)

23e journée : Avranches-SC Lyon (26 février)

*Les deux premiers sont promus en Ligue 2, le troisième dispute un barrage avec le 18e de Ligue 2. Les 15e, 16e, 17e et 18e places sont synonyme de relégations. Pas de barrage pour le 14e.