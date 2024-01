National : une reprise à domicile pour le FCVB et le GOAL FC

Coup d’envoi de 2024 sur les terrains pour les clubs du Rhône avec la 17e journée de National ce vendredi soir. Le GOAL FC accueille Versailles et Villefranche affronte Épinal. Les deux rencontres auront lieu à partir de 19h30.

Le Goal FC accueille Versailles au Stade Ludovic Giuly

Situé à la 13e place du classement, le Goal FC affronte le 8e, Versailles ce vendredi. Le GOAL FC, qui est toujours en mission “maintien” pour son manager général Mickael Mendez ” nos armes, c’est l’humilité, le travail et la rigueur. (…) donc Versailles ou une autre équipe, il faut prendre des points et continuer notre marche en avant”. Les hommes de Fabien Pujo, qui restent sur un match nul contre Marignane Gignac, veulent entamer une série face à cette équipe de Versailles. Coup d’envoi dès 19h30.

Le FCVB reçoit Epinal au Stade Armand Chouffet

L’heure de la reprise a également sonné pour Villefranche. Les Caladois, qui restent sur deux victoires et un nul, vont vouloir recommencer l’année du bon pied face à une équipe qui Epinal stagne en zone rouge. Mais il va falloir se méfier pour Romain Revelli, le coach du FCVB ” les cinq derniers mois du championnat on a fait 8 points sur 15, Epinal en a fait 9, donc c’est une équipe qui a pris la mesure du championnat mais qui avait fait un premier trimestre catastrophique en terme de points.” La rencontre entre le FCVB et Epinal s’annonce donc difficile.

C.B. et A.B