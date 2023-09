Nationale : le CSBJ remporte le derby face à Vienne

Après sa défaite la semaine dernière à Périgueux (22-7), le CS Bourgoin-Jallieu a relevé la tête en s’imposant ce samedi soir dans le derby nord-isérois face au CS Vienne (7-21) à l’occasion de la 3e journée de Nationale. De leur côté, les Viennois concèdent leur troisième défaite et sont toujours lanterne rouge du classement.



Grâce à ce succès, les Berjalliens remontent à la 6e place et font partie des prétendants à la montée en Pro D2. C’était le premier derby entre les deux équipes depuis plus de 5 ans.

SCORE FINAL -DERBY : CS Vienne – CSBJ Rugby

L’équipe s’impose 7 à 21 lors de cette troisième journée de Nationale.#csbj #rugby pic.twitter.com/v9AYVVx6Kc — CSBJ Rugby (@CSBJ_Officiel) September 10, 2023