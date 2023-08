D’après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, deux enfants et un adulte ont failli se noyer ce mardi en fin de journée dans la rivière du Doubs à Navilly. L’endroit était interdit à la baignade et c’est un pêcheur qui passait là par hasard qui a porté secours aux victimes. L’un des enfants a été placé sous oxygène et a été transporté à l’hôpital de Chalon-sur-Saône.