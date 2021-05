Netflix dévoile la date de sortie de la saison 5 de “La Casa de Papel”

Les fans de la série vont cocher la date sur le calendrier. L’ultime saison sera découpée en deux volumes.



La première partie de “La Casa de Papel” sera diffusée à partir du 3 septembre 2021 sur Netflix, puis reprendra le 3 décembre après une courte pause.



La première partie comprendra cinq épisodes au “style très agressif. Le second volume sera quant à lui beaucoup plus paisible.



Selon Álex Pina, le créateur de la série, “nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique”. Le deuxième volume s’attachera davantage à “l’état émotionnel” des personnages et à leur évolution depuis le début de la série.



La quatrième saison, sortie en avril 2020, a été regardée par 65 millions de personnes.