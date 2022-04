Netflix : la plateforme a perdu 200 000 abonnés au premier trimestre 2022

Pour la première fois depuis 10 ans, Netflix, le géant du streaming, a perdu près de 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre 2022.

Une chute qui a entraîné la baisse de l’action chez Netflix de 25% mardi, après la clôture de la Bourse de New York, et pour contrecarrer cette tendance, qui devrait se poursuivre au printemps, Netflix a affirmé son intention de renforcer le contrôler du partage des identifiants et mots de passe.

Cette baisse s’explique en partie par la suspension du service Netflix en Russie, ce qui a provoqué une perte de 700 000 abonnements pour l’entreprise américaine.