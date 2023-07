Netflix : le nombre abonnements en hausse

La célèbre plateforme américaine de streaming a annoncé une augmentation de ses revenus trimestriels et de ses abonnements. Une augmentation qui arrive après les efforts de la plateforme pour limiter le partage des mots de passe.

Alors que la société a annoncé un chiffre d’affaires de 8,19 milliards de dollars, soit une hausse de 3% par rapport aux 7,97 milliards de dollars de l’année précédente, les efforts des géants du streaming semblent portés leurs fruits. Si on fait un bond en arrière, en mai dernier, Netflix avait annoncé à tous ses utilisateurs, tous répartis dans plus de 100 pays, que le partage de compte n’était plus possible.

Les utilisateurs de la plateforme partageant un compte à plusieurs membres de la famille par exemple, devaient alors payer un supplément pour partager leurs codes d’accès au service.

On rappelle qu’en 2022, la société américaine avait atteint 1,49 milliard de dollars contre 1,44 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2022.